В Тюмени пройдет предновогодний турнир по сборке кубика Рубика

Фото пресс-службы фонда "Золотое детство"

Предновогодний турнир по сборке кубика Рубика на скорость пройдет в Тюмени в магазине "Золотая лавина" по адресу ул. Республики, 46. Начало в 10:00. Организатором конкурса выступает благотворительный фонд "Золотое детство".

Для участия приглашаются как любители и новички, так и опытные сборщики. Возрастное ограничение: 6+. Все участники получат призы, а самым активным достанутся подарки из салонов "Русская ювелирная сеть", "Техномир" и салона косметики KEAUTY. Главный приз – часы Casio.

Отметим, что подобный турнир пройдет в Тюмени второй раз. Первое соревнование состоялось в ноябре, тюменские школьники подошли к нему с энтузиазмом.

"У нас в школе почти все собирают кубик Рубика, и мне стало интересно попробовать, решил научиться, посмотрел обучение в Интернете. Сейчас тройку собираю за 13–14 секунд, рекорд – чуть менее 7 секунд. Для этого я тренировался около года. Очень доволен, что принял с другом участие в этом турнире", – рассказал Павел Ярошкин, один из победителей прошлого турнира.

Как это было в прошлый раз, читайте здесь.