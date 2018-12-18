Тюменских бородачей приглашают на конкурс

11:58 18 декабря 2018
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Новый предновогодний конкурс запустила помощница Деда Мороза – Василиса на своей страничке в Инстаграм. "Тюменский бородач" определит самых лучших в различных номинациях.

Узнать, настоящий Дед Мороз или нет, можно по его шикарной бороде. Всех тюменцев, у которых есть борода, приглашают принять участие в конкурсе. Он проходит уже во второй раз. Организаторы добавили еще одну новую номинацию в этом году, и теперь их четыре: "самый волшебный бородач", "самый стильный бородач", "вместо елки борода" и "бородач 0+" для самых маленьких бородачей.

Условия конкурса очень просты. Необходимо выложить фотографию, указав номинацию у себя на странице с хештегом #тюменскийбородач2019. Обязательно нужно отметить страничку Василисы @geroityumen, и она сделает репост к себе на стену. Останется только набирать лайки и побеждать. Награждение победителей состоится 9 января.

Теги: борода , конкурс
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