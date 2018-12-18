Тюменцев ждут "Чудеса под Новый год" и "Новогодняя круговерть"

Открытие сразу двух новогодних елок состоится на уличных площадях филиалов дома культуры "Орфей" 23 декабря. Зрителям покажут театральное представление, ну а главным героем, конечно же, будет украшенная разноцветными игрушками, мигающая огоньками зеленая красавица, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Первой откроют елку на уличной площади филиала ДК "Орфей", расположенного по адресу С.Шахлина, 20. Праздничная программа "Новогодняя круговерть" состоится 23 декабря в 14 часов.

Всех присутствующих на празднике встретит яркая и красивая елка. Не обойдется праздник без козней Бабы-Яги и Кикиморы, но благодаря новогоднему волшебству их планам не удастся сбыться, поскольку в гости пожалует загадочный Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой и символом Нового года — розовым поросенком.

В этот же день в 18 часов пройдет открытие елки на уличной площади ДК "Орфей" по адресу ул. 70 лет Октября, 5в. Гостей ждет театральное представление под названием "Чудеса под Новый год" и заряд положительных эмоций на все предстоящие праздники.

ДК "Орфей" приглашает всех желающих на новогодние программы. Праздник придется всем по душе и никого не заставит скучать.