На федеральных трассах Уральского округа появились новые комплексы фиксации нарушений ПДД

Фото - https://vk.com/uralavtodor

На 12-ти участках федеральных дорог в УрФО, подведомственных "Уралуправтодору", установили посты фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Камеры появились на четырех трассах.

В Счвердловской области на Р-242 Пермь – Екатеринбург (169 км, 185 км, 319 км), Р-351 Екатеринбург – Тюмень (149 км, 150 км и 317 км уже в Тюменской области) установлены комплексы "Стрелка – М".

Участки на М-5 "Урал", подъезд к Екатеринбургу - 193 км и Р-404 Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск (741км, 770 км, 779 км, 932 км и 939 км в ХМАО) оборудованы более продвинутыми комплексами "Автодория". Одной из главных особенностей этой системы является невозможность обнаружения устройств с помощью радар-детекторов. Конструктивные особенности комплекса не предусматривают применение излучающих элементов. Поэтому водители не могут получить сигнал о находящихся рядом зонах фотофиксации.

Планируется, что новые камеры заработают в начале 2019 года. Сейчас специалисты подключают оборудование к сети электропитания.

Установка камер позволит дисциплинировать водителей и повысить уровень безопасности, считают в "Уралуправтодоре".

В начале октября полноценно заработали комплексы фиксации нарушений на трассах Свердловской области: Р-242 Пермь – Екатеринбург (км 338 – 340) и на М-5 "Урал", подъезд к Екатеринбургу (км 139 – 140). Водителям, которые нарушали ПДД на указанных участках, начали выписывать штрафы.