Елена Кашкарова: родители должны контролировать информационное поле своих детей

При быстром развитии Интернета и росте использования информационных ресурсов не только в повседневной жизни, но и в образовании, особое значение приобретает информационная безопасность детей.

"Задача родителей и педагогов - научить подрастающее поколение использовать информационные ресурсы, научить правилам отбора получаемой информации и ее использования", - считает депутат Тюменской областной думы, куратор федерального проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова.

По статистике каждый 25-й ребенок сталкиваются в Интернете с порнографической продукцией, а почти половина из них получают непосредственные предложения о встречах "в реале". Бесконтрольность информационного потока может привести к плачевным последствиям как для психики ребенка, так и для воспитательного процесса в целом. Поэтому в дошкольном возрасте контроль родителей в процессе получения информации просто необходим. Речь идет не только об информационных сайтах, но и о видео-, фото- и аудиоконтенте. Ребенок может не понять сложный сюжет, например, но получить сильный эмоциональный эффект – запросто.

Установка фильтров в получении информации для дошкольников важна еще и потому, что в возрасте до семи лет мышление ребенка нелогично, а ассоциативно - причина и следствие могут меняться местами.

Несмотря на то что во всех источниках информации стоит возрастная маркировка, это не означает, что вы можете быть спокойны, если ребенок смотрит фильм 12+. При выборе информации, которую получают дети, необходимо опираться в первую очередь на особенности развития ребенка.

Существует ряд способов, чтобы уберечь ребенка от нежелательной информации.

Для блокировки конкретных сайтов и сайтов, содержащих нежелательный контент нужно использовать специальные платные и бесплатные программы: "Интернет цензор", PoliceWeb.net, "Блокиратор v.1.0", K9 Web Protection, Any Weblock, Naomi, Madly Internet Protection, Child Control, KidsControl), программы по ограничению доступа к сети, времени, проведенного за компьютером (Salfeld Child Control), программы с функциями слежения за передаваемыми в интернет данными (TrafficCommander).

В социальных сетях специализированные программы не помогут, единственный выход - "зафрендиться" с вашим ребенком в каждой из соцсетей. Таким образом вы будете понимать, в каком информационном поле живет ваш ребенок.

Что делать, если ребенок уже столкнулся с опасной для его психики информацией?

Взрослый обязан объяснить ребенку произошедшее действие (видео-, аудио- или фото). Ни в коем случае нельзя их игнорировать. Возможно ему потребуется даже несколько раз повторить, так как подобного рода информация вызывает эмоциональный всплеск, который ребенок может вспоминать на протяжении длительного времени.

Что касается школьного возраста, то здесь коррективы вносит окружение ребенка - одноклассники, сверстники. Родители могут потерять свой авторитет, а с ним и право голоса. Запреты же в этом возрасте могут привести к еще большей закрытости и непониманию. Ведь для подростка это означает то, что вы не уважаете его выбор. В данном случае необходимо показать ребенку вашу заинтересованность. Важно знать не то, что он смотрит, а почему смотрит именно этот фильм или слушает эту музыку. Иногда достаточно просто слушать своего ребенка без комментариев.

Если сутки напролет в вашем доме транслируются устрашающие новости (а сейчас других мало) вперемешку с криминальными сериалами, а под вечер этот "коктейль" сдабривается крутым боевиком или триллером, то стоит ли требовать от подростка, чтобы он смотрел "Золушку" и читал "Волшебника изумрудного города"? В лучшем случае ваш ребенок будет смотреть те же сериалы, что и вы, а в худшем – искать сюжеты гораздо запутаннее и с большим количеством кровавых сцен. Поэтому стоит подумать и о своих предпочтениях.

Директор студии "42" Александр Дурманов:

С одной стороны, благодаря Интернету дети получают доступ к неограниченному количеству обучающей информации, с другой стороны ребенок может наткнуться на информацию о наркотиках, суициде, жестокости. Для меня это пока не очень актуально (сын еще маленький), но в будущем планирую подключить функции родительского контроля от провайдера, на устройствах.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 252-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", направленный на защиту детей от разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия, переизбытка жестокости и насилия в общедоступных источниках массовой информации, от информации, способной развить в ребенке порочные наклонности, сформировать у ребенка искаженную картину мира и неправильные жизненные установки. Закон устанавливает порядок прекращения распространения продукции средства массовой информации, осуществляемого с нарушением законодательно установленных требований. Каждый выпуск периодического печатного издания, каждая копия аудио-, видео- или кинохроникальной программы должны содержать знак информационной продукции, а при демонстрации кинохроникальных программ и при каждом выходе в эфир радиопрограмм, телепрограмм они должны сопровождаться сообщением об ограничении их распространения. Закон запрещает размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей, а также распространение рекламы, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей, в детских образовательных организациях.