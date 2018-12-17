На лекарства для тюменских льготников из федерального бюджета было потрачено более 602 млн рублей

Выполнение государственных гарантий по льготному лекарственному обеспечению граждан в Тюменской области обсудили на селекторном совещании.

В регионе реализуется несколько программ льготного лекарственного обеспечения за счет средств федерального и областного бюджетов. По сведениям областного департамента здравоохранения, сейчас в Тюменской области за счет средств федерального бюджета 55055 человек имеют право на получение государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врача. На оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи были выделены финансовые средства в сумме 778,4 млн рублей.

За 10 месяцев 2018 года при обращении за медицинской помощью данной категории граждан отпущено лекарственных препаратов на сумму более 602 млн рублей, обеспечено более 1,1 млн рецептов.

"При недостаточности лекарственной терапии по жизненным показаниям гражданам назначаются отдельные лекарственные препараты, которые оплачиваются за счет средств областного бюджета. За текущий период 2018 года дополнительно назначено таких лекарственных препаратов "федеральным" льготникам на сумму более 35 млн рублей", — отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациентов, нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами, которые включены в регистр по семи высокозатратным нозологиям, на сегодня в Тюменской области 1363 человека. С начала 2018 года поставлено дорогостоящих лекарств было поставлено на сумму 308,2 млн рублей. Уже отпущено лекарств по 4664 рецептам на сумму 255,74 млн рублей.