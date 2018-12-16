В Ишиме к новогодним каникулам готовят насыщенную программу мероприятий

В Ишиме в преддверии зимних каникул и Нового года стартует череда праздничных программ. Всего запланировано более 50 мероприятий: горожане смогут посетить выставки, спектакли, квесты и цирковые выступления.

С 17 декабря в библиотеке им. А. Васильева откроется фотозона "Когда часы 12 бьют…", а 23 декабря – фотостудия для малышей "Топ-топ в новый год" в городском доме культуры. Жителей и гостей города с 22 декабря ждут в музее "Городская дума" на выставку "Сибирский валенок". С этого же дня стартует череда новогодних театрализованных представлений в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ и в ГДК. Они будут идти каждый день вплоть до 31 декабря.

В час ночи 1 января на Коркинской площади горожан ждут на празднование Нового года, именно здесь можно будет встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

3 января библиотеки города приглашают посетить мульткинозал "Чудеса зимой", новогоднюю почту "Бедокур.ру", сказочный кинозал "Морозко". В Детской школе искусств состоится новогодний концерт-фантазия "Когда приходят чудеса!", музей "Городская управа" подготовил программу "Тайны малахитовой шкатулки". Любители танцевального искусства смогут увидеть балет "Щелкунчик".

4 января продолжатся праздничные программы в библиотеках, например, будет открыта игротека "Читаем и играем", пройдет новогодний переполох "Снежная сказка зимы". Ишимский театр покажет зрителям театрализованную игровую программу "К бабушкам на карнавал", начало в 11:00. Днем в детском центре хореографического искусства пройдет мастер-класс по изготовлению новогоднего подарка своими руками и второй – в рамках проекта "Школьный вальс".

Новогодняя дискотека для ребят старше 14 лет будет проходить 4 и 7 января в "тридцатке", начало в 19:00.

Посмотреть диафильм "Дикие лебеди" в сопровождении живой музыки и вокала приглашает Арт-галерея в 11 часов 4, 5, 6 января.

5 января библиотеки подготовили для читателей сюрприз "Новый год и Рождество – волшебство и колдовство", развлекательно-игровую программу "Зимней праздничной порой", новогоднее интерактив-шоу "Ау, снежинка!", изготовление рождественского сувенира, увлекательный квест "Странствия новогодней елки", видеовикторину "Путешествия по зимним сказкам" и зимнюю игротеку "Фабрика Деда Мороза".

В музее П. П. Ершова в 11:00 начнется детская развлекательная программа "Где живет праздник", гостей ждут кукольный театр, мастер-класс и зажигательная дискотека.

Цирковая студия "Мечта" подарит ишимцам новогоднее цирковое представление "Как волк ходил по сказкам", показы пройдут 5 и 6 января в 12:00 и 15:00.

8 января запланированы рождественские мероприятия в музее Ершова и в "тридцатке": вертеп "Звезда Вифлеема" в 12:00 и православный праздник "Рождество" в 13:00.

В 14:00 в арт-галерее пройдет рождественский музыкальный вечер. В 15:00 в библиотеке им. А. Васильева пройдут рождественские посиделки.

Также Ишимский театр приглашает гостей 9 января в 11:00 на детский спектакль "Новогодние приключения на поляне Бабы Яги", а 12 января в то же время – на постановку "Волшебник Изумрудного города", пишет ИА "Тюменская линия".