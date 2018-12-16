Школьникам Тюменского района вручили паспорта в торжественной обстановке

Торжественную церемонию вручения паспортов "Мы – граждане России", приуроченную ко Дню России, провели в Тюменском районе. Главный документ гражданина страны получили 24 школьника, преуспевшие в учебе, творчестве и спорте.

Участниками мероприятия стали учащиеся школ Тюменского района, достигшие 14-летия, которые показали отличные результаты в учебе, достижения в социальной и общественной сфере, добились высоких результатов в спорте. В их числе - активисты волонтерского движения, победители творческих конкурсов и фестивалей. Например, паспорт получили победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и Международного литературного конкурса "Пегас", ученица Богандинской школы № 1 Виталина Канакова, призеры муниципального научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее – 2018" Ирина Созыкина (Горьковская школа) и Лидия Трофимова (Онохинская школа), неоднократные призеры областных и районных соревнований по лыжным гонкам, учащиеся Каменской школы Анастасия Максименко и Дмитрий Шишелякин, лауреат третей степени Международного конкурса "Национальное достояние 2018" Анна Журавлева и другие достойные ребята, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Одаренные подростки получили свои первые паспорта из рук главы Тюменского района Светланы Ивановой. Она поздравила ребят с важным в их жизни событием и выразила уверенность в том, что они останутся жить на территории района и трудиться на его благо.

В церемонии вручения паспортов также приняли участие прокурор Тюменского района, советник юстиции Дмитрий Попов и Олимпийская чемпионка, чемпионка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Альбина Ахатова.