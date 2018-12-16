В тюменском центре реабилитации используют новый тренажер для детей

В тюменском центре "Родник" установили один из самых эффективных тренажеров с биологической обратной связью "Стабилоплатформа ST-150", который применяется для восстановления равновесия детей с двигательными нарушениями.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в настоящее время в "Роднике" проходят реабилитацию 85 детей с различными диагнозами. Двигательные нарушения вследствие ДЦП, черепно-мозговых травм, нейроинфекции и других причин вызывают сложности в удержании равновесия, поскольку это зависит от правильной работы нервной системы и мышц, а также от тренированности. В последнем и помогают новые тренажеры.

Тренировки на стабилоплатформе проходят в игровой форме и помогают развивать навыки координации и балансировки, точность движений и их стабилизацию. Программы тренировок ориентируются на простые узконаправленные навыки – например, перенос центра тяжести с ноги на ногу, а также на более сложные - овладение двумя и более навыками одновременно.

На занятиях применяются компьютерные трехмерные игры с высококачественной графикой, звуковыми эффектами, имитирующие окружающее пространство. Такие тренировки позволяют улучшить координацию движений, быстроту реакции и физическую ловкость, укрепить мышечный аппарат.