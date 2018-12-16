"Серебряные" волонтеры Тюмени проводят мастер-классы для малышей

Активист тюменской областной штаб-квартиры "серебряных" добровольцев Надежда Сергеева посетила детский сад №50, где организовала творческую мастерскую и провела мастер-класс для детей по изготовлению новогодних игрушек. Маленькие тюменцы своими руками сделали объемные и ажурные снежинки, смастерили кукол, освоили технику создания небольших елок из мишуры.

В детсаду "Счастливое детство" волонтер старалась показать детям, как можно сделать не только оригинальные поделки, но и экономичные украшения для дома из вторсырья. "Мы приучаем малышей беречь природу, заботиться об окружающей среде, при этом проявляя фантазию", - отметила Надежда Сергеева.

Напомним, в 2018 году благодаря победе Тюменской области во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтёрства в субъектах РФ состоялось открытие ресурсного центра областной штаб-квартиры "серебряных" добровольцев. В рамках данного ресурсного центра добровольцы с опытом, успешно прошедшие обучение, получают от координаторов личную книгу "серебряного" волонтера, пишет "Вслух.ру".