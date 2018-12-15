Сотни тюменских родителей собрались на региональном форуме

Фото группы "Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень" "ВКонтакте"

В Тюмени стартовала работа регионального форума "Подростки, родители, рок-н-ролл", где сотни тюменских родителей смогут пообщаться с известными психологами, врачами, педагогами.

"Огромная армия социальных работников готова помочь родителям в решении разных проблем. Большинство родителей могут понимать своего ребенка, но надо уметь обращаться к специалистам. Форум призван, чтобы все мы преодолели в себе барьер, обрели умение рассказать о том, что нас по-настоящему волнует", - отметила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, открывая мероприятие.

В рамках работы форума гостей ждут три тематически площадки, мастер-классы, а также секции "Только мамы" и "Только папы", где обсудят тонкости воспитания девочек и мальчиков.

Так, на площадке "О современных подростках…" речь пойдет о том, кто и зачем манипулирует сознанием тинейджеров в киберпространстве, что приводит к депрессии и как защитить своих детей. Родителям предложат практические методы работы с проблемами детей, расскажут о факторах появления зависимости у ребенка и о том, как её преодолеть, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

На площадке "Вопросы задавать нужно" будут работать консультанты из различных ведомств. Они помогут разобраться в причинах возникновения агрессивного поведения подростков, подростковой депрессии. Отдельное внимание будет уделено урегулированию семейно-правовых конфликтов, школьных проблем.

На площадке "Будь на связи" мамы и папы узнают, как помочь ребенку стать взрослым, сформировать гармоничные отношения в семье и решать конфликты без ущерба для личности.

"Если мы не говорим о чем-то и не транслируем свои ценности, значит, приходят другие и транслируют свои взгляды. Свято место пусто не бывает. Суть переворачивается, и потом мы уже имеем дело с последствиями. Поэтому данный форум настолько уникальная площадка, настолько важная, что сложно переоценить. Ни в одном регионе страны еще подобного диалога с родительской общественностью не видел", - подчеркнул руководитель Центра кризисной психологии, ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии Михаил Хасьминский.