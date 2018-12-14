Тюмень за день: 14 декабря

18:00 14 декабря 2018
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Киберспортсмены съезжаются в Тюмень на гранд-финал Кубка России

Впервые турнир состоится не в Москве.

В центре Тюмени горел памятник архитектуры

Сообщение о возгорании в здании на улице Семакова поступило в экстренные службы в 11:48.

На Антипинском НПЗ возобновлены поставки нефти

Все поставки потребителям продукции как Антипинского НПЗ, так и Афипского НПЗ будут нормализованы в кратчайшие сроки.

В Тюмени в шахте лифта нашли тело женщины

Женщина являлась сотрудницей клининговой компании и делала уборку помещений в доме.

Глава Минстроя возглавил наблюдательный совет Тюменского госуниверситета

Ппредседателем нового состава Наблюдательного совета Тюменского госуниверситета избран министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, заместителем – научный руководитель Московской школы управления Сколково Андрей Волков.

Теги: Тюмень за день
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