Тюмень за день: 14 декабря

Киберспортсмены съезжаются в Тюмень на гранд-финал Кубка России

Впервые турнир состоится не в Москве.

В центре Тюмени горел памятник архитектуры

Сообщение о возгорании в здании на улице Семакова поступило в экстренные службы в 11:48.

На Антипинском НПЗ возобновлены поставки нефти

Все поставки потребителям продукции как Антипинского НПЗ, так и Афипского НПЗ будут нормализованы в кратчайшие сроки.

В Тюмени в шахте лифта нашли тело женщины

Женщина являлась сотрудницей клининговой компании и делала уборку помещений в доме.

Глава Минстроя возглавил наблюдательный совет Тюменского госуниверситета

Ппредседателем нового состава Наблюдательного совета Тюменского госуниверситета избран министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, заместителем – научный руководитель Московской школы управления Сколково Андрей Волков.