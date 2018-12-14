Тюмень за день: 14 декабря

Киберспортсмены съезжаются в Тюмень на гранд-финал Кубка России
Впервые турнир состоится не в Москве.
В центре Тюмени горел памятник архитектуры
Сообщение о возгорании в здании на улице Семакова поступило в экстренные службы в 11:48.
На Антипинском НПЗ возобновлены поставки нефти
Все поставки потребителям продукции как Антипинского НПЗ, так и Афипского НПЗ будут нормализованы в кратчайшие сроки.
В Тюмени в шахте лифта нашли тело женщины
Женщина являлась сотрудницей клининговой компании и делала уборку помещений в доме.
Глава Минстроя возглавил наблюдательный совет Тюменского госуниверситета
Ппредседателем нового состава Наблюдательного совета Тюменского госуниверситета избран министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, заместителем – научный руководитель Московской школы управления Сколково Андрей Волков.
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