Семейная пара в тюменской деревне отметила золотую свадьбу в День Конституции

Золотой юбилей супружеской жизни в День Конституции отметили жители деревни Тураева Тюменского района Мухаметгали и Ания Алтынгузины, сообщает "Мегатюмень".

В 2017 году в Тюменской области медали за супружескую верность получили 26 семей, а вот нынче это уже сороковая. В управлении ЗАГС Тюменского района, где "молодых" чествовали от имени власти, в этот день собрались близкие родственники и друзья семьи. Счастливая пара оставила свои подписи в книге записей актов, таким образом увековечив свой пример достойного супружества в истории района.

Глава семьи Мухаметгали Габидуллович за многолетний, добросовестный труд он награжден Знаком "Почетный нефтяник" Министерства нефтяной и газовой промышленности, медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири". Имеет звание "Ветеран труда".

Супруга Ания Хасановна - председатель общества инвалидов Ембаевского муниципального образования, принимает активное участие в общественной и духовной жизни села Ембаево и деревни Тураева.

Главное богатство семьи – три сына: Эдуард, Альберт и Роберт, внуки, правнуки, у которых тоже свой капитал - яркий пример того, как надо строить семью.