На предновогодней лекции CreativeMornings в Тюмени обсудят традиции

Очередная международная лекция-завтрак CreativeMornings, на которой в преддверии Нового года обсудят тему традиций, состоится в Fabric Loft (Молодежная, 74/4) 23 декабря. Начало в 10:00, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Вход на лекцию свободный, но нужна регистрация по ссылке.

Гости лекции поговорят сразу с двумя спикерами, с братом и сестрой: Алексеем Литвиновым, главным тренером команды и руководителем формейшн "Вера", заслуженным тренером РФ, и с Александрой Постельняк, чемпионкой Мира в составе формейшн "Вера", тренером европейской сборной формейшн "Вера".