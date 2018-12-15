На предновогодней лекции CreativeMornings в Тюмени обсудят традиции

Очередная международная лекция-завтрак CreativeMornings, на которой в преддверии Нового года обсудят тему традиций, состоится в Fabric Loft (Молодежная, 74/4) 23 декабря. Начало в 10:00, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".
Вход на лекцию свободный, но нужна регистрация по ссылке.
Гости лекции поговорят сразу с двумя спикерами, с братом и сестрой: Алексеем Литвиновым, главным тренером команды и руководителем формейшн "Вера", заслуженным тренером РФ, и с Александрой Постельняк, чемпионкой Мира в составе формейшн "Вера", тренером европейской сборной формейшн "Вера".
"Тему лекцию всегда задает Нью-Йорк. Мне кажется, это очень верно, что мы поговорим о традициях перед Новым годом, тем более с братом и сестрой, которые росли вместе и вместе занимаются одним делом под началом их мамы — Веры Шереговой, основателем и художественным руководителем формэйшн "Вера". Они раскроют тему традиций через историю развития Центра, через воспоминания о первых победах: каких правил придерживались и чему следовали", — рассказала Юлия Каргаполова, куратор проекта CreativeMornings в Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru