В Гилёвской роще пройдет забег Дедов Морозов

Первый забег Дедов Морозов в Тюмени пройдет 22 декабря в Гилёвской роще. Он станет частью двухдневного мероприятия "Битва снеговиков".
Претендовать на звание самого быстроногого Деда Мороза могут все желающие. Условие для участия в забеге — наличие новогоднего костюма или тематических аксессуаров, например красного колпака. Дистанция для детей составит 300 метров, для взрослых — 900 метров. Начало регистрации в 11.30.
Организаторы отмечают, что чем красочней костюм, тем больше шансов стать главным Дедом Морозом праздника и получить подарки от организаторов. Для участия в забегах необходимо подать заявку.
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