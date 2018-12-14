В Гилёвской роще пройдет забег Дедов Морозов

14:46 14 декабря 2018
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Фото: pixabay.com

Первый забег Дедов Морозов в Тюмени пройдет 22 декабря в Гилёвской роще. Он станет частью двухдневного мероприятия "Битва снеговиков".

Претендовать на звание самого быстроногого Деда Мороза могут все желающие. Условие для участия в забеге — наличие новогоднего костюма или тематических аксессуаров, например красного колпака. Дистанция для детей составит 300 метров, для взрослых — 900 метров. Начало регистрации в 11.30.

Организаторы отмечают, что чем красочней костюм, тем больше шансов стать главным Дедом Морозом праздника и получить подарки от организаторов. Для участия в забегах необходимо подать заявку.

Теги: Гилевская роща , Дед Мороз , забег , конкурс , Новый год
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