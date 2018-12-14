Киберспортсмены съезжаются в Тюмень на гранд-финал Кубка России

В Тюмени 15 и 16 декабря пройдет главное событие отечественного киберспорта - гранд-финал Кубка России. Впервые турнир состоится не в Москве.

По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, за честь провести итоговые соревнования боролись несколько регионов. Выбор пал на Тюмень, потому что здесь есть подходящая по параметрам площадка для проведения масштабных игр, большой интерес к мероприятию проявляют как геймеры, так и обычные зрители, и что немаловажно - оценив интересы молодежи, местные власти оказывают федерации киберспорта всестороннюю поддержку в организации мероприятий.

"В Тюмени нам удалось найти не только хорошую площадку, которая соответствует всем требованиям по качеству интернета, количеству электричества и вместимости всех желающих. Мы также нашли здесь поддержку со стороны руководства региона. Именно этот фактор оказался решающим. Потому что такое большое событие провести без поддержки ключевых фигур в принципе не возможно. Отдельное спасибо большому количеству волонтеров, без их участия сложно организовать процесс", - отметил Дмитрий Смит.

По словам президента ФКС, главный турнир года прошел за пределами столицы позволит привлечь внимание к киберспорту в регионах и станет ярким массовым праздником для всех. "Нам важно развивать регионы. Важно, чтобы не только в больших ключевых городах развивался наш вид спорта, Россия богата талантами. Если посмотреть на историю профессиональных команд, откуда у них берутся игроки, те москвичей и ребят из Санкт-Петербурга почти не найти. Это все регионы. И подобные события позволяют молодым талантам раскрыться, войти в киберспортивную жизнь, стать частью этой истории, - уверен Дмитрий. Вторая причина - перенасыщенность столичной жизни разного рода мероприятиями. Проведение турниров на новых площадках привлекает большее количество зрителей, и как следствие, спонсоров, без поддержки которых не обойтись.

Руководитель департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский отметил, что киберспорт для Тюмени новое направление. Проведенный в прошлом году форум по этой теме показал, что в области сформировалось больше сообщество увлеченных компьютерным спортом людей. Поддержка их инициатив важна для сохранения в регионе качественного кадрового потенциала, так как многие из ребят работают в IT-сфере.

"Проведение турнира - это инвестиции, которые будут давать отдачу на протяжении многих лет, потому что в современном мире огромную роль играет цифровая экономика. Она не отделима от той субкультуры, который живут программисты и все люди, которые создают сегодня цифровые и IT-продукты. Главное увлечение этой аудитории - компьютерный спорт, игры. Проведение турнира в Тюмени, заявка на участие, организация мероприятия - наше окно в этот мир, эту индустрию. Возможность сделать так, чтобы для этой аудитории Тюмень и Тюменская область стала особым местом на карте России", - считает Павел Белявский.

Партнером ФКС в проведении турнира выступает Почта Банк. "Нам очень приятно сегодня совместно с ФКС и администрацией Тюменской области участвовать в открытии гранд-финала международного Кубка России по киберспорту. Этот турнир – не просто ключевое мероприятие для киберспортивной аудитории, а результат десятилетней работы по формированию в нашей стране культуры киберспорта, который доступен каждому, вне зависимости от природных физических данных и возможностей. Мы уверены, что у него большое будущее в России и мире, поэтому специально для наших киберспорстменов выпустили вертикальную банковскую карту геймера и создали портал Киберлаб. Здесь можно общаться, тренироваться и учиться у настоящих профессионалов в области киберспорта. Желаем спортсменам удачи!" - обратилась к спортсменам PR- директор банка Ольга Очеретина.

Участники турнира будут соревноваться в четырех дисциплинах: Dota2, Starcraft2, Hearthstone, Clash Royale. Призовой фонд составит 3,5 млн рублей. Наблюдать за лучшими игроками тюменцы и гости города будут в Легкоатлетическом манеже (улица Луначарского, 12). Параллельно с соревнованиями пройдет косплей-конвент. За призовой фонд в 150 тысяч рублей поборются 150 косплееров.

В течение двух дней зрителей будут ждать у тематических стендов, на VR-площадках, GEEK- и ANIME-ярмарке. Посетить гранд-финал может любой достигший возраста 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте грандфинал.рф.

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Татьяна Тихонова