Глава Минстроя возглавил наблюдательный совет Тюменского госуниверситета

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Ппредседателем нового состава Наблюдательного совета Тюменского госуниверситета избран министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, заместителем – научный руководитель Московской школы управления Сколково Андрей Волков. Первое заседание совета прошло в Москве 13 декабря.

Наблюдательный совет ТюмГУ решает вопросы стратегического управления университетом, выступает аналогом совета директоров крупных компаний. В составе совета также будут работать губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, представители Минобрнауки и Минстроя, научных учреждений ПАО "Газпром нефть" и ООО "Сибур".

"Тюменский государственный университет совершил значительный рывок вперед. Он стал значимой точкой на научно-образовательной карте России. Программа 5-100 и региональный проект "Тюменская инициатива для вузов" дали свои результаты. Теперь нужно делать следующий шаг. Необходимо стать полноценным институтом развития для большой Тюменской области", - отметил Владимир Якушев.

"Перед университетом стоит серьезная задача - научиться превращать научные идеи в конкретные технологии и продукты, востребованные на глобальном рынке. Только так можно создать настоящий научно-образовательный центр. ТюмГУ должен стать драйвером изменений во взаимоотношениях с индустриальными партнерами", - подчеркнул глава региона Александр Моор.

После вхождения в проект 5-100 ТюмГУ сделал ставку на социально-гуманитарные науки и биобезопасность растений, животных и человека. Основные усилия университета в ближайшие годы будут сконцентрированы на этих направлениях.

На заседании члены совета приняли новую редакцию устава и положения о закупках, рассмотрели план финансовой деятельности на 2019 год и вопрос о передаче в безвозмездное пользование федерального имущества Тюменскому областному отделению Русского географического общества и общественной организации выпускников Тюменского государственного университета ковркинга на 119 квадратных метров в здании Института наук о Земле, сообщили в пресс-службе губернатора.