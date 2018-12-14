Тюменцы назовут самое запоминающееся событие года

Фото Сергея Елесина

Какое событие уходящего 2018 года тюменцам запомнилось больше всего, станет ясно по итогам опроса, который запустил на свой странице "ВКонтакте" проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

По итогам первого дня голосования в лидеры вышли два события – открытие аквапарка "ЛетоЛето", которое состоялось летом, и этап Кубка мира по биатлону, проходивший в марте. При этом участников просят не только выбрать понравившееся мероприятие из списка, но и поделиться своим личным мнением в комментариях.

Так, участница опроса Анастасия Соловьева напомнила об успехах Тюменского драматического театра, который в этом году номинирован на премию "Золотая маска" сразу в пяти номинациях с нашумевшим спектаклем "Молодость", а также юбилей пластики и танца Дмитрия Ефимова "Европа".

Голосование продолжается, принять участие можно по ссылке.