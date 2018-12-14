Тюменцы назовут самое запоминающееся событие года

Какое событие уходящего 2018 года тюменцам запомнилось больше всего, станет ясно по итогам опроса, который запустил на свой странице "ВКонтакте" проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
По итогам первого дня голосования в лидеры вышли два события – открытие аквапарка "ЛетоЛето", которое состоялось летом, и этап Кубка мира по биатлону, проходивший в марте. При этом участников просят не только выбрать понравившееся мероприятие из списка, но и поделиться своим личным мнением в комментариях.
Так, участница опроса Анастасия Соловьева напомнила об успехах Тюменского драматического театра, который в этом году номинирован на премию "Золотая маска" сразу в пяти номинациях с нашумевшим спектаклем "Молодость", а также юбилей пластики и танца Дмитрия Ефимова "Европа".
Голосование продолжается, принять участие можно по ссылке.
"Мне нравятся такие опросы. Становится примерно понятно, чем тюменцы дышат, и к чему лежит их сердце", - отметила в комментариях тюменка Соня Кропотова.
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