День открытых дверей ТюмГУ посетили около 1,5 тысячи человек

Фото с официального сайта ТюмГУ utmn.ru

Более полутора тысяч абитуриентов и их родителей посетили День открытых дверей ТюмГУ, который состоялся 9 декабря в Тюменском технопарке, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Гостям рассказали об истории университета и его достижениях, перспективных научных разработках, особенностях образовательного процесса и будущей приемной кампании, а также ответили на все вопросы.

Помимо традиционных интерактивных консультаций с представителями институтов и структурных подразделений ТюмГУ, в этом году абитуриентам предложили много новых интересных активностей: лекции, дискуссии, мастер-классы, конкурсы и многое другое.

"Такой формат более востребован сегодня у молодежи, – комментирует ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – Для нас это в каком-то смысле эксперимент, но, судя по атмосфере, которая царит сегодня в Технопарке, этот эксперимент удался!"

Многие абитуриенты приехали из других регионов. Добавим, что в Тюменском госуниверситете уже определен перечень индивидуальных достижений школьников, которые будут учитываться при приеме в 2019 году. Дополнительные баллы можно получить за учебные, спортивные достижения и результативное участие в ключевых профориентационных мероприятиях институтов ТюмГУ. Баллы за все достижения суммируются (но в итоге не могут превышать десяти) и включаются в сумму конкурсных баллов абитуриента.

Подробнее познакомиться с каждым институтом и его направлениями подготовки абитуриенты смогут на локальных днях открытых дверей. Уже 15 декабря такие мероприятия пройдут в Школе перспективных исследований, Соцгуме, а также в Институте государства и права и Институте математики и компьютерных наук.