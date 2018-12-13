В Тюмени пройдет утренняя сплошная проверка водителей

17:20 13 декабря 2018
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Сплошную проверку автомобилистов проведут сотрудники ГИБДД в Центральном административном округе Тюмени завтра утром, 14 декабря. Основная задача автоинспекторов — пресечение фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии и других грубых нарушений ПДД.

"Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области отстраняют от управления транспортом до 20 и более нетрезвых водителей. С начала года выявлено более 7,5 тысяч таких фактов, 1000 водителей совершили эти правонарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", — сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

Теги: водители , ГИБДД , проверки
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