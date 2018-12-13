В ТИУ между лучшими бизнес-проектами разделят 700 тысяч рублей

Результаты третьего конкурса бизнес-проектов СИП-АП станут известны в Тюменском индустриальном университете 15 декабря. Участники поборются за гранты конкурса, призовой фонд которого составит 700 тысяч рублей. В этот раз наравне с уже действующими предпринимателями в конкурсе примут участие старшеклассники общеобразовательных организаций.
На суд жюри будет представлено порядка двадцати инженерно-технологических и предпринимательских бизнес-проектов. Они смогут рассчитывать на поддержку и запуск проекта: средства на покупку материалов по созданию производства, оплату услуг сторонних специалистов, его информационное продвижение.
Студенческая инновационная платформа (СИП) — один из ключевых проектов трансформационного проекта ТИУ "Инженерный StartUP", направленный на развитие инновационной деятельности вуза и технологического предпринимательства среди молодежи.
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