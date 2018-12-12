Участники talk-форума Культuritsa рассказали о проектах в медиа, урбанистике и креативных индустриях

Фото - пресс-служба мультицентра «Моя территория»

В Тюмени прошел международный talk-форум Культuritsa. Развитие медиа в Узбекистане, возрождение городов Молдавии, "кухня" концепт-арта, решение социальных проблем, креативный потенциал города — обо всем этом говорили на форуме 9 декабря. 300 тюменцев посетили мастер-классы, лекции и интерактивы от экспертов из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Молдавии.

Руководитель проекта Дарья Ермакова рассказала, что после того, как эксперты собрали обратную связь от участников, сразу началось обсуждение запросов тюменцев в узком кругу и обсуждение форматов сотрудничества в следующем году:

Благодаря форуму мы смогли понять вектор развития заданных направлений в городе: творчество, медиа, урбанистика, креативные индустрии и социальное предпринимательство. А эксперты настроены на продолжение проекта, они хотят не разовое взаимодействие, а дальнейшие связи и коллаборации своих стран с нашим регионом.

Тюменский художник Андрей Егоров вместе с экспертом Данияром Кдыровым, концепт-художником из Казахстана, рисующим для игр и фильмов, договорились о совместном проекте, который реализуют этой зимой. Андрей нарисует стрит-арт в городе по эскизу эксперта. Еще один проект будет связан со страстью Данияра к автомобилям и их изображениям. Андрей отмечает, что связь будут поддерживать постоянно, ведь много творческих интересов совпали.

Хабибулло Набиев из Узбекистана, автор телепередачи, клипмейкер, организатор концертов, отметил красоту и архитектуру Тюмени, в его планах провести съемки в нашем городе: "Когда пригласили в Тюмень, я подумал, что никогда там не был. Я смотрел картины с местами Тюмени и понимал, что хочу побывать и там, и там: посмотреть локации, исторические места. У нас открывается новый телеканал, на форуме я почерпнул много идей для передач. Я хочу вернуться сюда для съемок".

После встреч с участниками и знакомством с городом, эксперты признались: тюменская молодежь вдохновляет: активная, энергичная, готовая создавать новое, начинать с нуля, не боясь ошибиться.

Руководитель креативного департамента Проектного офиса "Новая экономика" в Астане Жулдыз Сейсенбекова:

Меня удивили на форуме тюменцы. Мы посетили пространства Медиаполиса, "Космоса", "Моей территории", — я поражена. Меня воодушевили люди с такой энергией, активной позицией, желанием работать, делать и выстраивать. Молодежь в Тюмени не ждет поддержки из вне, она заражена идеей и делает все возможное для ее воплощения.

На протяжении дня участники посетили ряд встреч со спикерами.

Сара Раджабли, первый социальный предприниматель из Азербайджана, представляющая страну в ООН, отметила, что социальный предприниматель — это человек, который имеет сострадание. Но его нельзя путать с альтруистом, который на 100% отдается другим людям. Сара подчеркнула, если человек не может помочь себе, он не сможет помочь другим. Константа Дохотару, архитектор-урбанист, специалист по возрождению городов Молдавии, поделилась, как развивать городскую среду: найти "деградированное" место в городе, написать проблемы, найти бюджет, начать работу с сообществами, включить в работу лидеров и написать проект.

Хабибулло Набиев рассказал о главной проблеме развития медиа в Узбекистане — консервативные взгляды людей старше 37 лет, которые живут по советским меркам. Но мир меняется, и в планах Хабибулло выйти на новый уровень: начать раскручивать певцов, чтобы их узнавали во всем мире.

Данияр Кдыров на лекции призывал любить свою профессию. Он отметил, что результат будет, когда научишься получать удовольствие от процесса. Эксперт говорит, что не смог бы делать по 40-50 вариантов одной картинки, если бы не любил это.

Жулдыз Сейсенбекова рассказала о креативных предприятиях в Казахстане, акцентировала внимание на своих проектах таких, как галерея под открытым небом, Family Day, которая собрала 17 000 человек и на арт-фабрике Hydra на территории действующего завода, где проводят выставки, квартирники и другие культурные события.

Культuritsa проходит в третий раз. В сентябре 2017 года прошел блогер-квест. Каждая из стран СНГ отправляла и принимала блогера, который в течение пяти дней тестировал культурную среду другой страны, выполнял задания по заявленным темам и публиковал результаты своих дней на всеобщее обозрение. В декабре 2017 стартовал Артist-quest Культuritsa. Художники из стран СНГ встретились на онлайн-площадке. Каждый участник выкладывал на сайт свои работы и портфолио. А победитель проекта посетил Тюмень, где познакомился с местным креативным кластером и создал два арт-объекта о городе. Организаторами данного проекта являются мультицентр "Моя территория" и музейный комплекс имени Ивана Словцова.