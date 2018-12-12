Тактильная книга из Тюмени стала лучшей на всероссийском конкурсе

Фото: ЦГБС

Итоги конкурса на лучшую тактильную книгу для детей с нарушением зрения и другими ограниченными возможностями здоровья подвели в Российской государственной детской библиотек в Москве. Победителей среди работ, присланных из двух десятков регионов России, определило профессиональное жюри — библиотекари и специалисты по детскому чтению, зрячие и незрячие читатели. Первое место на конкурсе заняла ненецкая сказка "Черный и Белый", изготовленная в тюменском Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина.

Как сообщили в МАУК ЦГБС, сейчас тюменская книга представлена на выставке в Российской государственной детской библиотеке.

Книга "Черный и Белый" — не единственная работа тюменских библиотекарей и волонтеров. Созданием тактильных книг сотрудница Центра семейного чтения Софья Тарасевич занялась в 2012 году. Она организовала акцию "Добрая книга", в рамках которой с помощью валяния мастерицы сделали своими руками 21 книгу.