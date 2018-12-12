Тюменские студенты поиграли в предпринимателей

В ТюмГУ провели деловую образовательную игру "Построй компанию. Продай компанию". Попробовать свои силы в ней мог каждый, независимо от возраста и образовательного профиля.

Студенты, аспиранты и магистранты поделились на предпринимателей, инженеров и скаутов. В процессе игры каждый мог изменить свою роль. На протяжении дня участники реализовывали свои идеи в действующие схемы создания и продвижения собственного бизнеса. В конце игры лучшие были "куплены корпорациями-гигантами".

Резидент бизнес-акселератора ТюмГУ Алексей Прохошин давно хочет заняться своим делом, игра помогает понять, какие шаги нужно предпринять. "Через игру можно научиться тому, к чему в жизни нужно долго идти. Эта движуха настраивает нас на то, чтобы научиться создавать команду, договариваться с людьми, конкурентами", - отметил Алексей.

Большинство этапов игры проходят онлайн: участники создают фирму, покупают материалы и договариваются с поставщиками при помощи своих гаджетов.

Такой симулятор максимально приближен к реальности. Его спроектировали специально для обучения предпринимательству в ООО "ТЕН.Эдьюкейшн" (компания венчуростроительной группы "ТехноСпарк"). Исполнительный директор компании Анна Елашкина говорит, что в игре информация усваивается гораздо эффективнее: "Читали лекции - плохо получается. Вопросы, интервью - не очень хорошо. Решили играть. Это одновременно и диагностика, рекрутинг, и обучение. Студенты быстро и незаметно для себя проходят основные понятия современного технологического предпринимательства".

Игра стала базовым форматом кадрового отбора и рекрутинга для российской сети из 15 венчуростроительных компаний (нанотехнологических центров), сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.