Тюмень за день: 11 декабря

Прямую линию Александра Моора в "Одноклассниках" посмотрели более 256 тысяч пользователей

Губернатор Тюменской области Александр Моор 10 декабря провел прямую линию в социальной сети "Одноклассники". На данный момент она собрала свыше 256 тысяч просмотров.

Подростки, родители, рок-н-ролл: тюменцам расскажут, как беседовать с детьми на неудобные темы

Ведущие российские эксперты приглашают тюменцев к обсуждению ранней сексуализации детей, депрессии, анорексии, деструктивного поведения и прочих проблем. Участников форума ждут лекции федеральных спикеров, мастер-классы и индивидуальные консультации с ведущими тюменскими психологами.

Тюменцам напоминают об ответственности за самовольную рубку елей

В лесах Тюменской области специалисты следят за сохранностью хвойных деревьев перед новогодними праздниками. Рейды продлятся до 29 декабря.

Тюменский историк расскажет о жизни шведов в Сибири

О том, кто такие каролины, как складывались их судьбы на бескрайних просторах суровой Сибири и почему из этого ссыльного края было трудно бежать, расскажет всем желающим старше 12 лет доктор исторических наук, ведущий эксперт Тюменского государственного университета Александр Ярков, сообщает пресс-служба музейного комплекса имени Словцова.

Военная прокуратура Тюменского гарнизона проведет личный прием граждан

В День Конституции Российской Федерации,12 декабря, в военной прокуратуре Тюменского гарнизона будет проходить личный прием граждан.

Мастер-класс Максима Батырева в Тюмени: откуда берутся сложные подчиненные

20 декабря тюменские предприниматели встретятся с ведущим бизнес-спикером страны: в Тюмени пройдет мастер-класс Максима Батырева. "Управление сложными подчиненными" – это авторский курс без книжных теорий и рассуждений, конкретные логики, технологии и инструменты, рассказали в пресс-службе корпорации "Бизнес-Мастер".