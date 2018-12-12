"Прибой" разыгрывает сертификаты на массовое катание на коньках для всей семьи

СДЮСШОР "Прибой" объявил конкурс в официальной группе социальной сети "ВКонтакте". Приз – сертификат на посещение массовых катаний на коньках на крытом катке для всей семьи.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо вступить в группу "Прибой" и сделать репост записи о конкурсе. Двух победителей выберут среди выполнивших условия с помощью специального приложения. Каждый получит сертификат, по которому на каток "Прибой" во время одного сеанса проведения массовых катаний могут прийти до пяти человек. Это отличная возможность провести весело и с пользой время в выходной день – всей семьей или с друзьями.

Массовые катания на коньках для всех желающих проходят на катке "Прибой" каждую субботу и воскресенье в 15:00, 17:00, 19:00 (за исключением дней соревнований по фигурному катанию на коньках). Есть также дополнительные услуги: прокат коньков, заточка коньков, индивидуальные занятия с инструктором.Стоимость детского билета (до 6 лет) - 200 рублей, взрослый билет - 450 рублей, прокат коньков - 100 рублей.Длительность одного сеанса – 1,5 часа.

Каток "Прибой" находится по адресу: пр. Борцов Октября, 2а, стр.1. Подробности по телефону: 8 (3452) 69-38-55.