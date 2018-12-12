В Тюменской области прокуратура выявила более 2,2 тысяч коррупционных нарушений

С начала 2018 года в регионе прокуратурой было выявлено 2294 нарушения закона, имеющих коррупционную составляющую. В результате к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 679 лиц, 62 чиновника предостережены о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок было возбуждено 31 уголовное дело.

Отмечается, что в этом году в Тюменской области была активизирована работа прокуроров по привлечению к административной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения. По постановлениям прокуроров 4 юридических лица, в интересах которых совершены коррупционные правонарушения, привлечены к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Им были назначены судебные штрафы на общую сумму 3 млн рублей.

По результатам рассмотрения судами административных дел, возбужденных за привлечение к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих с нарушением федерального закона о противодействии коррупции, к административной ответственности привлечено 33 юридических и должностных лиц. По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, общая сумма назначенных им штрафов составила более 1 млн рублей.