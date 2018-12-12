В Тобольске появится школьный планетарий

Общественный совет Тобольской промышленной площадки СИБУР одобрил к реализации проект "Школьный планетарий". Он появится в школе №5 в 2019 году и будет доступен учащимся других школ. За год его смогут посетить около 4 500 ребят.

Проект поддержан в рамках грантового конкурса программы "Формула хороших дел". Современный планетарий позволит не только проводить уроки по астрономии, физике, окружающему миру, природоведению. Он станет единственной подобной площадкой в Тобольске для виртуальных интерактивных экскурсий, уроков и видеолекториев.

На покупку купола, проектора, телескопа, костюма космонавта, интерактивные пол и стол школе требуется 800 тысяч рублей.

В целом на конкурс программы "Формула хороших дел" в этом году организации и учреждения Тобольска подали 98 заявок, 32 предложены для горожанам для рассмотрения. С 11 по 23 декабря тоболяки будут голосовать за проекты, победит тот, что наберет больше всего голосов.

В прошлом году победителями конкурса в Тобольске стали 23 проекта. 10 из них выбрали эксперты конкурса, 12 проектов поддержали жители города, еще один проект был отмечен Общественным советом Тобольской промышленной площадки, сообщили в пресс-службе СИБУРа.