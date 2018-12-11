Военная прокуратура Тюменского гарнизона проведет личный прием граждан

Фото предоставлено военной прокуратурой

В День Конституции Российской Федерации,12 декабря, в военной прокуратуре Тюменского гарнизона будет проходить личный прием граждан.

Мероприятие организовано в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина от 26 апреля 2013 года № Пр-936 о проведении общероссийского дня приема граждан, сообщил военный прокурор Тюменского гарнизона подполковник юстиции Олег Абдуллин.

В Тюменской военной прокуратуре в этот день прием заявителей с 12:00 минут до 20:00 будут вести военный прокурор гарнизона или уполномоченные им офицеры, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных или в письменных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке очереди при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт и т.п.). Предварительная запись заявителей на личный прием по тел. 8 (3452) 64-75-88.

Адрес военной прокуратуры Тюменского гарнизона: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2.