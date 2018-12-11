Тюменцам напоминают об ответственности за самовольную рубку елей

В лесах Тюменской области специалисты следят за сохранностью хвойных деревьев перед новогодними праздниками. Рейды продлятся до 29 декабря.

Проверки проводятся во всех лесничествах, вблизи транспортных развязок и федеральных трасс. По данным на 7 декабря в тюменских лесах проведено 92 рейда, нарушений не выявлено, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области. Проверки совмещены с контролем соблюдения требований лесного законодательства при транспортировке древесины в лесах Тюменской области.

Тюменцам напоминают, что самовольная рубка, повреждение лесных насаждений или выкапывание в лесах деревьев и кустарников запрещена законом. Виновные обязаны выплатить административный штраф: для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Если ущерб лесному фонду превысит 5 тыс. рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность или штраф от 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 3 до 4 лет.