Подростки, родители, рок-н-ролл: тюменцам расскажут, как беседовать с детьми на неудобные темы

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Ценные советы по решению подростковых проблем тюменцы смогут получить 15 декабря на форуме "Подростки, родители, рок-н-ролл".

Ведущие российские эксперты приглашают тюменцев к обсуждению ранней сексуализации детей, депрессии, анорексии, деструктивного поведения и прочих проблем. Участников форума ждут лекции федеральных спикеров, мастер-классы и индивидуальные консультации с ведущими тюменскими психологами.

Форум будет проходить в ДК "Нефтяник" с 9:00 до 15:00, нужна предварительная регистрация.

Участники форума смогут посетить лекции, диалоговые площадки, интерактив, мастер-класс и проконсультироваться у психологов. Специалисты расскажут, как помочь ребенку в трудном подростковом возрасте, как себя вести в конфликтных ситуациях, что делать, когда возникли зависимости, ранние беременности, деструктивные наклонности, как оградить ребенка от негативного воздействия Интернета.

"Мы ожидаем получить от родителей обратную связь. Приглашаем их к диалогу, хотим обсудить проблемы и получить их оценку. Нужно всем вместе объединиться и преодолеть трудности. Думаю, что этот форум будет иметь продолжение. Возможно, на следующий форум пригласим подростков вместе с родителями и педагогами. Выстроим диалог поколений с привлечением профессионалов и общественности", - сообщила информагентству "Тюменская линия" зампредседателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Гульнара Байматова.

Принять участие в форуме смогут и те родители, которым не с кем оставить детей. Опытные воспитатели присмотрят за малышами на специальной детской площадке.

Спикерами на форуме выступят:

Екатерина Васкэ - доктор психологических наук, доцент, профессор Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского, практикующий психолог, руководитель Центра юридической психологии и судебно-психологической экспертизы

Михаил Хасьминский - руководитель центра кризисной психологии. Ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии

Юрий Афанасьев - психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера № 1

Татьяна Раева - д.м.н., профессор, декан лечебного факультета Тюменского государственного медуниверситета

Наталья Баймуратова - гештальт-терапевт, блогер

Юлия Лукашенок - ведущий психолог тюменского центра "Семья"

Елена Семашко - практикующий детский психотерапевт

Наталия Лучкина - перинатальный психолог Москва)

Наталья Милованова - проректор, д.п.н., профессор кафедры психологии и педагогики ТОГИРРО

Елена Матейкович - врач детский акушер-гинеколог, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ТюмГМУ

Наталья Шевчик - первый заместитель губернатора Тюменской области

Андрей Степанов - уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области

Александр Чехонин - президент Ассоциацияи семейного спорта и физической культуры Тюменской области, руководитель практико-ориентированного проекта "Отцовский meet-up"

Максим Шереметьев - руководитель проекта "Достойный выбор"

Николай Петренко - директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев"

Ольга Солоницына - ведущая информационного канала "Точнее"