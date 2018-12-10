Возле храма у моста Влюбленных могут построить жилье в неоклассическом стиле

Об идее создания нового исторического центра Тюмени на левом берегу Туры рассказал российский архитектор Михаил Филиппов. Согласно его проекту, вокруг Вознесенско-Георгиевского храма может появиться жилая застройка в неоклассическом стиле.

Чтобы в полной мере раскрыть свои планы по заречной части города, московский архитектор приехал в Тюмень с лекцией. На нее приглашались местные застройщики, проектировщики, СМИ и все интересующиеся.

Согласно представленной концепции, в районе моста Влюбленных может появиться жилой комплекс из девяти домов, расположенных ансамблем. Жилье от двух до четырех этажей будет выполнено в неоклассическом стиле. Расположится оно уровнем выше основной имеющейся застройки. Общий объем строительства — порядка 100 тысяч квадратных метров, продаваемая жилая площадь — 43 тысячи квадратным метров.

Развивать эту территорию архитектор Филиппов предлагает с соблюдением традиционных градостроительных принципов, сформировавших облик старинных городов по всему миру: "Эти принципы всем известны: так называемый бульвар-коридор, где сплошным образом стоят дома, квартальная система и радиальная система, которая сходится к одному центру. На пересечении радиальных и прямоугольных систем возникают красивые куски города ― как угловые места Парижа или Петербурга". По словам архитектора, такая схема создаст большое количество прогулочных маршрутов и превратит эту часть Тюмени в город-сад.

"Это попытка использовать градостроительные приемы и феномены, которые исчезли сто лет назад. Гораздо умнее вернуться в историю, чем оставаться с тем градостроительством, которое возникло в нашей стране после 1955 года, хрущевками, которые сносятся. Лучше строить памятники архитектуры, которые не снесут никогда", ― считает Филиппов. Также он отметил, что, по его наблюдениям, историческая аутентичность для людей особого значения не имеет: "Никого не волнует, что кремлевская стена, которая смотрит на Москву-реку, построена в 1820 году. Нам гораздо важнее форма как таковая".

Для работы над проектом московского архитектора привлек директор отеля "Восток" Алексей Гоцык: "Я много лет занимался этой территорией и считаю, что не имею права построить на этом месте что-то ординарное, потому что сегодня эта точка — основной открыточный вид. Это ценное историческое место, и я понял, что ничего, кроме памятника архитектуры, в этом месте строить нельзя".

Раньше этот район Тюмени именовался Бухарской слободой. Здесь селились торговцы из Бухары, позже тут сформировалась промышленная зона с кожевенным производством. Архитектор Филиппов отметил, что проект предусматривает сохранение деревянных построек, и это не станет восстановлением на тюменской земле, к примеру, Петербурга, а будет трансформацией старой Тюмени.

На встрече речь зашла и о концепции дальнейшего развития всей прилегающей к берегу территории. Прозвучало предложение разделить заречную часть на верхний и нижний уровни, чтобы в последний можно было бы вывести все транспортные потоки.

По словам Михаила Филиппова, проект жилого комплекса в неоклассическом стиле еще прорабатывается, однако административную поддержку он уже получил.

Соломея Толстоухова