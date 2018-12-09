Тюменский кот Стивен ведет страничку в популярной соцсети

Фото: Артемий Ильин

Тюменский кот-актер Стивен, снявшийся в краеведческой короткометражке, начал вести собственный аккаунт в Instagram. На страничке он будет делиться кадрами из своей жизни и общаться с фанатами.

Первый пост Стивен с хозяином опубликовали на днях. Там они сообщают, что кот после съемок чувствует себя хорошо. Хозяин Стивена поделился, что после выхода двух телесюжетов о хвостатом актере, ему в личные сообщения стали приходить сообщения о самочувствии и дальнейшей судьбе кота. Так появилась идея создания собственного аккаунта, пишет "Мегатюмень".

Напомним, Стивен исполнил роль сибирского кота Амура, которого зимой 1944 года в числе первых отправили спасать Эрмитаж от полчища грызунов. Идея новеллы родилась у Алёны Нечетовой и Ивана Кармацкого, когда они прогуливались по Скверу сибирских кошек. Тюменцы представили свои чувства, если бы им пришлось отправить своих питомцев в Ленинград, не зная, останутся ли они в живых. И решили, что эта история достойна сюжета для фильма.

Краеведческий короткометражный фильм “Про нее” выиграл грантовые средства в региональном конкурсе проектов “Моя идея”.