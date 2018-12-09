Ялуторовскую молодежь привлекут к поисковым операциям кинологов

Движение "Хвостатый волонтер" набирает обороты в Ялуторовске. В рамках проекта Молодежный центр будет сотрудничать с местными кинологами. Так, молодых горожан начнут привлекать к поисковым операциям.

Молодежный центр, на базе которого действуют "Юнармия", волонтер Победы, добровольческий центр "Вместе мы сила", сотрудничает с полицией не первый год. Теперь к ребятам-волонтёрам присоединятся хвостатые добровольцы, в том числе и золотистый ретривер Денис.

Дениса поступил в Межмуниципальный отдел МВД "Ялуторовский" из Тюмени, где занимался, в основном, поиском взрывчатых веществ. В Ялуторовске его обязанности станут шире: он будет искать пропавших людей.

"Поиском людей в составе волонтёрского отряда будут заниматься и остальные собаки кинологической службы полиции. Планируем привлекать к поискам и собак самих волонтёров, для этого мы проводим соответствующее обучение как собак, так и их хозяев", - рассказала координатор поискового отряда Ольга Ольхова.

В соответствии с правилами волонтерского отряда "Хвостатый волонтер", добровольцы будут принимать участие в поисковых мероприятиях, когда нет криминальных обстоятельств исчезновения человека, либо в случае, когда на основе первоначальной информации можно предположить территорию его вероятного нахождения, пишет "Тюменская область сегодня".