В Уватском районе модернизируют систему электроснабжения

Микрорайон Кирсарай в Уватском районе подключат к постоянной схеме электроснабжения в мае 2019 года. Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

По словам директора Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО" Владимира Кидло, на некоторых энергообъектах осталось провести пусконаладочные работы. А переподключение потребителей запланировано на май 2019 года.

Также в следующем году в хоккейном корте Увата подключат морозильную установку. Это позволит увеличить период использования ледового покрытия: можно будет открывать сезон на месяц раньше и закрывать на месяц позже. Необходимо только проверить установку для намораживания после подключения корта на постоянную схему, пишет ИА "Тюменская линия".

"Кроме хоккея, в ледовом корте проходят занятия по фигурному катанию, а услугами проката коньков пользуются в среднем 300 человек в месяц", – поделился директор детско-юношеской спортивной школы Василий Софронов.