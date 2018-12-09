В Ялуторовске состоялся финал ежегодного конкурса "Мама, дочки и сыночки"

Финал традиционного конкурса "Мама, дочки и сыночки", нацеленного на укрепление семейных традиций, состоялся в Ялуторовске на сцене местного Дворца культуры. К итоговому выступлению участники готовились на протяжении двух недель: проходили мастер-классы, занимались фитнесом, осваивали творческие профессии.

Конкурс творчества для мам и детей проходил уже в третий раз. Основной его целью является помочь родителям найти время на себя и общение со своими детьми в круговороте современной жизни. Как отметила одна из участниц конкурса, обладательница звания "Мамино Очарование" Татьяна Котельникова, поначалу возникали опасения: получится ли совместить конкурсную программу с работой, учебой и кружками детей.

"Однако организаторы так много помогали нам в постановке номеров, в поиске музыки и записи голосов, подбирали удобное для каждой из нас время для репетиций, что сложностей я не почувствовала. Зато поняла, что в нашей обыденной жизни можно найти время для себя, для занятия спортом, для посещения различных мероприятий", - прокомментировала она.

В ходе подготовки большое внимание было уделено и психологическим тренингам, которые помогли мамам справиться с возможным волнением, пишет "Тюменская область сегодня".

Специалист по связям с общественностью МАУК "Арт-Вояж" Иван Крутько рассказал, что конкурс "Мама, дочки и сыночки" проходит с 2015 года, правда, в один год решили сместить акцент с мам на бабушек. Так появился проект "Бабушка мечты", который прошёл в 2016 году. К этому формату организаторы еще планируют вернуться.