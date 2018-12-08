Жителей Тобольского района проверили на гипертонию

Профилактическую акцию "Гипертония, стоп!" провели в Тобольске и Тобольском района сотрудники Областной больницы №3. В течение годы было обследовано более 5 тысяч жителей, у 859 из них выявлено высокое давление, о чем исследуемые не подозревали, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Наша главная цель - охрана здоровья тоболяков и жителей района. Мы хотим помочь предотвратить артериальную гипертензию, которая становится одной из основных причин инвалидности и преждевременной смертности, в том числе у людей трудоспособного возраста. Поэтому мы постарались убедить тоболяков в необходимости измерения артериального давления и научить их делать это правильно", - рассказала главная медсестра ОБ № 3 Елена Виноградова.

В ходе социального всеобуча медицинские работники провели тестирование, обучающие занятия по использованию тонометра, правильному питанию и здоровому образу жизни, демонстрировали презентации, видеоролики, выдавали участникам памятки и брошюры.

"Мы работали со школьниками и учащимися техникума, сотрудниками организаций города. Интерес, безусловно, был и слушали нас внимательно, задавали много вопросов", - отметила старшая медицинская сестра кардиологического отделения Диляра Балабанова.

Профилактическую работу медики тобольской больницы будут продолжать и в этом, и в других направлениях охраны здоровья.