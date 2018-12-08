В Тюмени стартует семейный новогодний марафон

Семейный новогодний марафон запускают в Тюмени добровольческое движение "Крылья" и центр "Дзержинец". С 10 по 27 декабря взрослые и дети выполнят несколько заданий и зарядятся волшебным праздничным настроением.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", дети научатся мастерить новогодние открытки для бабушек и дедушек, елочные украшения и гирлянды для дома, создавать десерты, а также смогут самостоятельно подготовить для себя новогоднюю маску.

Мамы найдут мотивацию позитивно делать уборку и посмотрят на этот процесс с другой стороны, чуть лучше узнают своих детей, поняв, а на каком же языке любви их ребенок общается; не обойдется и без выхода в свет, ведь главное - разнообразить будни и зарядиться новой энергией и впечатлениями; выпустят своего внутреннего ребенка, позволив себе подурачиться со своим ребенком; украсят свое жилье для всеобщей радости, приготовят спокойно без спешки всем близким подарки.

Ну, а папы помогут своим домочадцам стать еще счастливей и вспомнят о том, что они опора и поддержка своей семьи, а успехи их детей - это и их заслуга тоже.

Итоги марафона будет подведены 29 декабря в МФК "Магеллан", все участники получат дипломы и подарки от организаторов и партнеров проекта.