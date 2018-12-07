"Двуглавый Орел" объявляет конкурс, приуроченный к 100-летию расказачивания

Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" объявляет общероссийский конкурс статей, публикаций и исследовательских работ, связанных с грядущим 100-летием расказачивания, сообщили в пресс-службе общества.

24 января 1919 года Оргбюро ЦК рабоче-крестьянской партии большевиков выпустило циркулярную инструкцию за подписью Якова Свердлова. Она вошла в историю как "Директива о расказачивании".

Общество "Двуглавый Орел" ставит главной целью конкурса выявление и поощрение людей, интересующихся историей казачества. Под руководством председателя конкурсной комиссии, сопредседателей и членов конкурсной комиссии будет проведен отбор лучших статей, публикаций и исследовательских работ.

Подведенные итоги будет размещены на сайте Общества www.rusorel.info по завершении конкурса. Всем победителям конкурса вручаются почетные дипломы и денежные премии в размере 30, 20 и 15 тысяч рублей.

Конкурс заканчивается 19 января 2019 года.

Заявки для участия в конкурсе принимаются организатором конкурса по электронной почте: glavred@rusorel.info

Подробности и правила участия - здесь.