С начала года от отравления наркотиками погибло полсотни тюменцев

За десять месяцев 2018 года в Тюменской области на 28% снизилось число зарегистрированных наркопреступлений. Об этом рассказал начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов на заседании областной антинаркотической комиссии. Он отметил, что около 85% всех выявленных преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков с использованием сети интернет. В 2018 году было заблокировано около тысячи сайтов, связанных с рекламой и распространением наркотиков.

Также, по сведениям областного УМВД, в регионе на 30% сократилось количество лиц, поставленных на учет в 2018 году с диагнозом наркомания (289 человек). При этом с начала года произошло 52 летальных случая, связанных с острым отравлением наркотическими и психотропными веществами.