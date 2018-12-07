Тюмень за день: 6 декабря

Фото Ирины Алькаевой

Топ мероприятий в Тюмени на 7–9 декабря

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на 7–9 декабря. В Тюмени пройдет фестиваль хореографических спектаклей "Без слов", покажут балет "Щелкунчик" а также горожан ожидают интересные спектакли, кинопоказы и десятки разных мероприятий.

В Тюменской области ищут 12-летнюю Ксению Молодкину

Полиция ведет поиски Ксении Молодкиной, которая 5 декабря ушла из дома в селе Исетском Тюменской области. По имеющейся информации, сейчас 12-летняя девочка находится в Тюмени.

Посетителям тюменских торговых центров расскажут о туристическом потенциале региона

О всех видах досуга в Тюменской области посетители местных торговых центров узнают из мини-версий презентационных стендов о туризме в регионе, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

В Тюменской области стало меньше некачественного мяса

За девять месяцев 2018 года в Тюменской области специалисты Роспотребнадзора провели почти триста проверок в отношении предприятий, занимающихся производством и оборотом мяса и мясной продукции.

В Тюмени подвели итоги Года добровольца

Торжественное подведение итогов Года добровольца состоялось 5 декабря в Тюменской филармонии. Участники регионального волонтерского движения принимали заслуженные поздравления от первых лиц области и награды за достижения, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

В Тюмени пройдет предновогодний Фестиваль IGOLKAmarket

15-16 и 22-23 декабря 2018 года, с 12:00 до 19:00, в тюменском Технопарке (Республики, 142) пройдет предпраздничный IGOLKAmarket-2018.