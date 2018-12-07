В Тюмени подвели итоги Года добровольца

Фото пресс-службы ДТиС "Пионер"

Торжественное подведение итогов Года добровольца состоялось 5 декабря в Тюменской филармонии. Участники регионального волонтерского движения принимали заслуженные поздравления от первых лиц области и награды за достижения, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

В добровольческом движении Тюменской области сегодня более 105 тысяч человек, 189 волонтерских организаций. В муниципальных районах действует свыше 930 волонтерских объединений. Ежегодно число неравнодушных граждан, готовых оказывать помощь в различных направлениях волонтерства, растет.

Заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских вручила благодарственные письма лидерам добровольческих объединений муниципальных районов и городов юга области и поздравила волонтеров от лица губернатора Тюменской области Александра Моора:

2018 год подарил нам множество событий и хороших возможностей представить и реализовать свои инициативы. Добровольцы нашего региона уверенно заявили о себе, проекты наших ребят стали победителями и призерами всероссийских конкурсов. Сегодня самое время сказать всем спасибо за ваш труд, неравнодушие и желание быть нужным. Год добровольца подходит к концу, но на этом наша работа не заканчивается, вместе нам по плечу любые, даже самые сложные задачи.

Глава региона подчеркнул, что яркими участниками движения стали серебряные волонтеры. Они вошли в число пяти пилотных региональных площадок России по своему направлению. Волонтеры Победы, волонтеры-медики, спортивные, экологические добровольцы - все вносят свой вклад в развитие и улучшение жизни Тюменской области.

Тюменских волонтеров с праздником поздравил и заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн. Он отметил весомый вклад добровольческого движения в развитие региона и поблагодарил за уникальный созидательный труд.

Победителям конкурса грантовой поддержки проектов в сфере добровольчества и волонтерства "Твори добро просто" вручили сертификаты на финансовую поддержку и статус флагманского проекта добровольческого движения Тюменской области. Это региональные отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и общероссийской общественной организации "Российское движение школьников", центр спортивных подготовки и проведения спортивных мероприятий, областной геронтологический центр и инклюзивный клуб "Горизонт". Областное общественное движение "ЧИР", Тюменский государственный университет.

В рамках праздничного мероприятия, посвященного закрытию Года добровольцев, тюменские волонтеры организовали работу интерактивных площадок. Например, региональный координационный центр организовал мастер-класс по рисованию 3D-ручкой, с помощью которой создали логотип добровольцев Тюменской области. Региональное отделение Российского движения школьников провело флешмоб с виртуальными очками, а областной центр профилактики и реабилитации провел квест и викторины по безопасности в Интернете.

Инклюзивные волонтеры предлагали сыграть в крестики-нолики с закрытыми глазами, волонтеры-медики учили оказывать первую помощь. Особенностью площадки стала необычная интерактивная доска, на которой нитями отмечались все присутствующие, что символизировало единение и сплоченность волонтёров и всех, желающих помогать другим людям, в работе на благо ближних.

Кроме того, свои проекты презентовали также волонтеры Победы, представители спортивного добровольчества, была размещена штаб-квартира серебряных волонтеров. В холле на первом этаже выросло необычное "дерево" из ладоней, на котором каждый желающий мог обозначить историю своего волонтерского пути, сохранить какой-то интересный момент или просто оставить пожелания для единомышленников.

Завершилось мероприятие яркой концертной программой.

Стоит отметить, что Год добровольца (волонтера) стал новым импульсом для развития движения в Тюменской области. Укреплена нормативная база, регулирующая данное направление, усилены инфраструктурные и организационные составляющие. Положительный опыт по развитию добровольчества в регионе был презентован на уровне Российской Федерации и получил положительную оценку от федеральных экспертов.

Накануне торжественного мероприятия стало известно, что тюменские проекты вошли в число лучших на всероссийском конкурсе "Доброволец России". Это семейный военно-спортивный турнир "База Героев", идеологом которого выступает Николай Петренко, проект по организации инклюзивного туризма в Тюменской области "Истоки" Светланы Жуковой и проект "Активные выходные с РДШ: летний переполох" Никиты Дьяченко.

В муниципальных районах и городских округах региона также состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню добровольца. Тюменская область присоединилась ко Всероссийскому медиапроекту "#Яволонтер", в рамках которого проходят показы социального кинофильма "#Яволонтер. История неравнодушных". На праздничных площадках организовали мастер-классы, панельные дискуссии, ярмарки вакансий волонтеров, выставки, презентации, флешмобы и многое другое.