Пропавшего ребенка из села Исетского нашли

14:38 06 декабря 2018
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В Тюменской области завершены поиски Ксении Молодкиной. По сообщению управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области, местонахождение 12-летней девочки уже установлено, с ней всё в порядке.

Как сообщалось ранее, девочка ушла из дома в селе Исетском накануне, 5 декабря. Фигурировала информация, что подросток может находиться в Тюмени.

Теги: дети , поиски
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