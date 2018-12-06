Пропавшего ребенка из села Исетского нашли

В Тюменской области завершены поиски Ксении Молодкиной. По сообщению управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области, местонахождение 12-летней девочки уже установлено, с ней всё в порядке.

Как сообщалось ранее, девочка ушла из дома в селе Исетском накануне, 5 декабря. Фигурировала информация, что подросток может находиться в Тюмени.