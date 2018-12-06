В музее "Городская дума" идет лекторий по популярной зоологии

14:09 06 декабря 2018
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Фото пресс-службы ТМПО

Профессиональный натуралист и путешественник, председатель Тюменского отделения Всероссийского общества охраны природы Павел Ситников читает цикл лекций "Популярная зоология" в музее "Городская дума".

Очередная слайд-лекция в рамках открытого курса пройдет сегодня, 6 декабря, в 18 часов. Ее темой станут "Властелины планеты" (увлекательная энтомология) — лектор расскажет  о самых интересных насекомых мира из всех известных отрядов.

13 декабря Тюменцев ждут на лекции "Животные-рекордсмены", 20 декабря пройдет лекция "Животные мира".

Стоимость билета: 50 рублей.

Теги: Городская Дума , зоология , лекции , музей , Павел Ситников
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