В музее "Городская дума" идет лекторий по популярной зоологии

Профессиональный натуралист и путешественник, председатель Тюменского отделения Всероссийского общества охраны природы Павел Ситников читает цикл лекций "Популярная зоология" в музее "Городская дума".
Очередная слайд-лекция в рамках открытого курса пройдет сегодня, 6 декабря, в 18 часов. Ее темой станут "Властелины планеты" (увлекательная энтомология) — лектор расскажет о самых интересных насекомых мира из всех известных отрядов.
13 декабря Тюменцев ждут на лекции "Животные-рекордсмены", 20 декабря пройдет лекция "Животные мира".
Стоимость билета: 50 рублей.
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