В музее "Городская дума" идет лекторий по популярной зоологии

Фото пресс-службы ТМПО

Профессиональный натуралист и путешественник, председатель Тюменского отделения Всероссийского общества охраны природы Павел Ситников читает цикл лекций "Популярная зоология" в музее "Городская дума".

Очередная слайд-лекция в рамках открытого курса пройдет сегодня, 6 декабря, в 18 часов. Ее темой станут "Властелины планеты" (увлекательная энтомология) — лектор расскажет о самых интересных насекомых мира из всех известных отрядов.

13 декабря Тюменцев ждут на лекции "Животные-рекордсмены", 20 декабря пройдет лекция "Животные мира".

Стоимость билета: 50 рублей.