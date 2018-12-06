Тобольск готовится к встрече Нового года и туристов

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В Тобольске решили возродить давнюю традицию и общими силами украсить город к Новому году. Поучаствовать в конкурсе на новогоднее оформление горожан и местные организации, предприятия призвал города Владимир Мазур.

Участники поделены на четыре категории: соцфера; торговля; промышленность,транспорт и связь; жилые зоны.

"В этом году мы решили возобновить давнюю традицию и провести конкурс на лучшее оформление "Тобольск новогодний", – отмечает Мазур на личной странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава муниципалитета считает, что конкурс поможет создать в городе по-настоящему праздничную атмосферу, а это особенно важно, если учесть, что в новогодние каникулы Тобольск становится центром притяжения для туристов. В начале 2018-го город принял десять тысяч туристов. В 2019-м ожидается еще больше за счет открытия новых объектов для показа.

Для гостей города уже подготовили буклеты о "зимних" достопримечательностях. В них отражены Тобольский музей-заповедник, курорт "Алемасова", музей печати, драмтеатр. QR-коды на буклете помогают с помощью телефона перейти на сайт "Тобольск пора знакомиться" и получить подробную информацию об объектах.

Новогодние тематические мероприятия в Тобольске начнутся с 10, а праздничные - с 20 декабря. В программа новогодних и рождественских мероприятий бал, елка для одаренных детей, новогодние утренники, карнавалы, посиделки, фотоконкурсы, зимние забавы, соревнования и так далее.

Ледовый городок в этом году посвящён театральной теме. Декоративные панно "Елочки" и "Куранты", а также скульптурные объекты "Я люблю Тобольск", "Маша и Медведь", "Волки" и "Трон Деда Мороза" станут для тоболяков и гостей города памятной фотозоной, сообщили в горадминистрации. Возле главной елки городу установят 3,5-метрового Деда Мороза и 3-метровую Снегурочку. На ограждении новогодней ели будут изображены театральные атрибуты.