Топ мероприятий в Тюмени на 7–9 декабря

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на 7–9 декабря. В Тюмени пройдет фестиваль хореографических спектаклей "Без слов", покажут балет "Щелкунчик" а также горожан ожидают интересные спектакли, кинопоказы и десятки разных мероприятий.

Фестиваль хореографических спектаклей "Без слов"

III Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов"

Тебя ждут истории, рассказанные при помощи пластики и языка тела в различных направлениях и видах хореографии: от классики до уличного танца. Их представят лучшие танцевальные коллективы со всей России от 9 до 30 лет. Подробности и обязательная регистрация — тут.

Когда: с 6 по 9 декабря

Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165)

Вход свободный!

Кубок России по биатлону

6 декабря в Тюмени состоится спринтерская гонка на 7,5 км. На следующий день призеры определятся в новой дисциплине – мегамасс-старте. Дистанция здесь составляет 12,5 км. За награды смогут спорить сразу 60 спортсменок. Завершит первый этап Кубка страны среди женщин и юниорок эстафета. Она пройдет 9 декабря.

В составе сборной Тюменской области на лыжню выйдут, в том числе, имеющие опыт и награды международных юниорских стартов Ксения Жужгова и Екатерина Санникова. Всего в "Жемчужину Сибири" приехали биатлонистки из 19 регионов России.

Когда: с 6 по 9 декабря

Где: "Жемчужина Сибири" (45 км. автомобильной дороги Богандинский-Червишево-Чаплык, 22)

Вход на территорию: 50 рублей

Сергей Никоненко

В музыкально-литературном жанре выступит Сергей Никоненко, известный российский киноактер и признанный мастер художественного слова. Прозвучит любовная лирика русских поэтов: Пушкина, Маяковского, Есенина, Гумилева, Северянина, Пастернака, а также романсы Чайковского, Фомина, Ширяева, Козина, Вертинского.

Когда: 7 декабря в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 400–800 рублей

Спектакль "Гроза"

Спектакль по гениальному произведению Островского. Молодая замужняя женщина, мечтающая о любви и настоящих чувствах, бросается с головой в новые отношения, наплевав на приличия и забыв об общественном мнении. Женщина мечтает о счастье и внутренней свободе, как и все люди на земле. Но мечты оборачиваются трагедией.

Когда: 7 декабря в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 161–800 рублей

Talk-форум Культuritsa

Talk-форум Культuritsa — это однодневное яркое событие с расширенным образовательным блоком и мастер-классами по направлениям: творчество, креативные индустрии, урбанистика, медиа и социальное предпринимательство стран СНГ и Тюмени. Подробности и регистрация здесь.

Когда: 9 декабря с 10:00

Где: музейный комплекс им Словцова (ул.Советская, 63)

Вход свободный!

Спектакль "Метод Гренхольма"

В международной транснациональной корпорации проходит завершающий этап испытаний на должность топ-менеджера. На сцене — четыре кандидата. Трое должны выйти из гонки. Каждый из кандидатов готов пройти по головам конкурентов, чтобы заполучить вожделенную работу.

Чтобы стать этим идеальным кандидатом с внушительной зарплатой, надо отказаться от всего человеческого в себе. Процедура отбора превращается в изощренную психологическую пытку, за невинными на первый взгляд тренингами и тестами скрываются почти садистские в своей изощренности манипуляции с человеческим сознанием.

Это жестокая игра, в ходе которой соискатели должны не просто переиграть друг друга, но психологически уничтожить соперника. Последний показ этого сильного спектакля! Не пропусти!

Когда: 9 декабря в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 161–800 рублей

Концерт "Ирония судьбы или с Новым годом!"

Концерт посвящен бессмертным киношедеврам "Ирония судьбы", "Жестокий романс", "Берегись автомобиля!", "Служебный роман". На органе, рояле, в вокальном исполнении — самые известные песни и инструментальные композиции Андрея Петрова и Микаэла Таривердиева.

Когда: 9 декабря в 17:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 250–350 рублей

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