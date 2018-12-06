В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 65%

12:29 06 декабря 2018
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Фото: pixabay.com

О ситуации с острыми респираторными вирусными инфекциями на территории региона информирует Роспотребнадзор. Сейчас в Тюменской области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, она ниже эпидемического порога на 65%. По результатам исследований в пробах заболевших ОРВИ обнаруживают вирусы негриппозной этиологии.

По состоянию на 5 декабря на территории региона привито более 681 тысячи человек. Это 46% от совокупного населения. 

При появлении первых симптомов заболевания специалисты советуют обращаться к врачу. Проконсультироваться по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа тюменцы по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области 8-9044-92-92-30.

Теги: грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор
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