В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 65%

О ситуации с острыми респираторными вирусными инфекциями на территории региона информирует Роспотребнадзор. Сейчас в Тюменской области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, она ниже эпидемического порога на 65%. По результатам исследований в пробах заболевших ОРВИ обнаруживают вирусы негриппозной этиологии.

По состоянию на 5 декабря на территории региона привито более 681 тысячи человек. Это 46% от совокупного населения.

При появлении первых симптомов заболевания специалисты советуют обращаться к врачу. Проконсультироваться по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа тюменцы по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области 8-9044-92-92-30.