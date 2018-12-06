Александр Пересторонин: ОНФ – эффективный инструмент народного контроля

Фото пресс-службы ОНФ

Основные направления деятельности Общероссийского народного фронта обсудили на съезде в Москве 29 ноября при участии президента России Владимира Путина. Участие приняли и представители тюменского регионального отделения ОНФ.

Главной темой встречи стал контроль за исполнением "майского указа" президента по 12 приоритетным направлениям: здравоохранению, демографии, образованию, ЖКХ, экологии и другим. Работа антиконференции проходила в формате соответствующих тематических площадок.

По словам сопредседателя регионального штаба Народного фронта в Тюменской области Александра Пересторонина, делегация достойно представила результаты работы ОНФ в регионе. За прошедшие годы "фронтовики" реализовали множество проектов по улучшению городской среды, пресечению коррупционных действий, пропаганде здорового образа жизни и другие социально значимые аспекты.

На съезде Александр Пересторонин выступил на тематической площадке ОНФ "Демография" и поддержал предложение объявить 2020 год Годом отца в России.

"Сейчас Россия занимает одно из первых мест в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста, лишь 57% из них доживают до 65 лет. Предложенная инициатива позволит в очередной раз акцентировать внимание на мужском здоровье, необходимости развития активного социального долголетия, демографических проблемах", – отметил он.

Также Александр Пересторонин предложил новым сопредседателям центрального штаба ОНФ чаще бывать в регионах. "Они должны видеть своими глазами, что происходит в регионах. Также это усилит позиции ОНФ в регионах", - отметил тюменский сопредседатель.

В рамках мероприятия состоялась презентация разработанного ОНФ нового мобильного приложения "Народный контроль", которое уже скачали 2 тысяч человек. Около половины из них прошли первый опрос, который посвящен здоровому образу жизни.

В работе съезда приняло участие более 4 тысяч человек. Это федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и "народные контролеры" из всех регионов страны, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты.