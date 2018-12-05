Известный российский акушер-гинеколог прооперировал тюменку с патологией беременности

Фото предоставлено пресс-службой ОКБ №2

В Тюмени сложную пациентку прооперировал известный российский акушер-гинеколог Марк Курцер, который посетил наш город в рамках конференции "Университетская клиника". Совместно со специалистами Областной клинической больницы №2 он выполнил операцию беременной женщине с приращением плаценты.

Врачи сначала извлекли ребенка — здоровую доношенную девочку весом почти 3 кг, а потом провели высокотехнологичную органосохраняющую операцию.

Первая беременность женщины из-за осложнений завершилась кесаревым сечением. Через несколько лет тюменка вновь решила стать матерью. Во время наблюдения выяснилось, что плацента частично вросла в рубец от предыдущей операции. Это угрожало жизни пациентки из-за высокого риска развития массивного кровотечения во время родов. Еще несколько лет назад таких женщин родоразрешали путем кесарева сечения с одновременным удалением матки. Такая тактика спасала женщине жизнь, но приводила к потере репродуктивной функции и фертильности.

Теперь врачи выполняют гибридное хирургическое вмешательство и сочетают два метода: открытую операцию кесарево сечение и эндовоскулярную, когда через артерии при помощи катетеров специально закупоривают кровеносные сосуды, снабжающие кровью патологический очаг, чтобы не было большой кровопотери. Высокотехнологичная операция позволяет спасти жизнь матери и ребенка, сохраняет пациенткам не только полностью функционирующую матку, но и возможность забеременеть и выносить ребенка в будущем.

Как отметил доктор медицинских наук, академик РАН Марк Курцер, органосохраняющий подход — тенденция современного акушерства. И в тюменской клинике созданы благоприятные условия для оказания качественной и своевременной помощи женщинам со сложными патологиями беременности: хорошая рентгенологическая операционная, качественное наркозно-дыхательное оборудование, профессиональные анестезиологи и хирурги.

"Раньше такие операции делали только в Москве. Хирургическую тактику мы разрабатывали более десяти лет, и до сих пор мы берем таких пациентов к себе на операции, но из Тюменской области последние годы никто не приезжал, здесь сами справляются с этой проблемой", — добавил Марк Курцер.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, сейчас мама и девочка чувствуют себя хорошо. Они готовятся к выписке из стационара и прохождению дальнейшей реабилитации в амбулаторных условиях.