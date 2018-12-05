В Тюмени работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ

12:43 05 декабря 2018
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В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области продолжает работу горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, организованная в поддержку всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

До 7 декабря тюменцы могут получить консультацию специалистов-эпидемиологов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, безопасного поведения, а также узнать, где можно пройти анонимное обследование с предварительной и последующей консультацией врача. 

Телефоны горячей линии: 8-9044-92-92-30, 8(3452) 20-95-35, часы работы пн–чт: 9.00–18.00, пятница: 9.00–16.45, перерыв: 13.00–13.45.

Теги: ВИЧ , горячая линия , профилактика , Роспотребнадзор
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